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用餐咬出珍珠 製訂婚戒
美國羅德島州女子西科爾斯基（Sandy Sikorski）前年12月與男友及對方的家人，在一間餐廳用餐時意外在蚌蠣中吃到一顆長9.8毫米的珍珠，重量及尺寸十分罕見。她與男友近日把珍珠製成訂婚戒指（下圖），並再次回到餐廳慶祝和分享故事，店主對此感到高興和神奇。
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