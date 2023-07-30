走遍村落美景盡收 慰藉民眾解鄉愁

湖北七旬翁 兩年拍片逾千段 身處他鄉總會倍感鄉愁，內媒上周五報道，湖北省武漢市黃陂區一名七旬老翁自前年學會用智能手機拍片起，兩年多來走遍蔡家榨街道逾240個村灣，拍攝製作1,151則美麗鄉村短片並上傳至網絡，希望藉此填補人們對家鄉的思念，同時讓更多人看到其家鄉風景。

77歲的蔡明坤數年前因配偶去世，一度感到無比孤單，在不想拖累孩子的情況下，學會如何拍片並在前年初發布首條影片，內容是其家鄉窗外起伏連綿的遠山

家鄉荷景古房引回憶 他隨後不斷拍攝家鄉的荷塘美景、古井古房、除舊迎新的村落面貌等，希望能藉此勾起大眾的回憶，令到外地打工的當地人看到家鄉新變化，讓他們常回家探望，並發揮力量使家鄉變得更美好。

蔡明坤估算，他兩年多來的拍攝行程已經超過2,000公里，最近又將拍攝地點擴大到更遠的地方。他指目前身體和視力還能應付，而且後輩們都支持其愛好。現在每天都能獲得500至600則網民留言。他每條都會細心回覆，以答謝對方的喜愛，未來打算繼續拍攝影片，讓更多人看到秀麗的家鄉。本報綜合報道