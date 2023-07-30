德槍擊案3死2傷 疑兇被捕

德國南部巴伐利亞州一幢住宅上周五傍晚發生槍擊案，造成3死兩傷。警方之後截停64歲槍手的車，槍手被捕時未有反抗。警方指繳獲至少一把槍，槍手來自該地區，但不是來自事發城鎮。警方正調查其犯罪動機，以及槍手和死傷者是否認識。（綜合報道）