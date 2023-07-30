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日人平均壽命 連續兩年縮短
日本共同社上周五引述厚生勞動省公布的數據指，去年日本人平均壽命為女性87.09歲，男性81.05歲，與前一年相比分別縮短0.49歲和縮短0.42歲，兩者均已連續兩年縮短。厚生勞動省指出，新冠疫情的影響很大，若疫情趨穩，平均壽命或將延長。（綜合報道）
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