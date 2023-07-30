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特朗普：倘判刑仍續競選
特朗普下台後官司纏身。
【本報綜合報道】美國前總統特朗普上周五表示，如果他因為面臨的多項指控而被法庭定罪和判刑，他亦不會終止2024年總統競選活動。
特朗普在接受保守派電台節目主持人弗雷德里克斯（John Fredericks）訪問時發表上述言論。聯邦檢察官上周四對特朗普卸任後不當處理機密文件一案擴大調查範圍。
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