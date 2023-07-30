佛州取消土地協議官司 迪士尼敗訴

【本報綜合報道】美國佛羅里達州州長德桑蒂斯任命的中部旅遊監督委員會，早前入稟要求頒令迪士尼與前任官員達成的土地協議無效。迪士尼遂要求法院撤銷入稟，法官上周五駁回迪士尼的要求。

第九巡迴法院法官施賴伯（Margaret Schreiber）在判詞指，圍繞迪士尼協議的糾紛，只有在具有管轄權的法院作出有利於一方或另一方的裁決後，才能得到解決。這個問題仍然存在，且對雙方都有現實影響。迪士尼發聲明指，當天的裁決與在聯邦法院維護憲法權利的訴訟無關，對迪士尼在聯邦和州的案件中勝訴完全有信心，佛州州長辦公室發言人未有回應。

迪士尼指遭州長報復 案情指，迪士尼今年2月和負責監督的委員會達成土地授權協議，由德桑蒂斯新任命的中部旅遊監督委員會其後宣布協議無效。迪士尼今年4月向聯邦法院起訴德桑蒂斯，指他因迪士尼公開反對佛州禁止小學低年級教授性別認同和性傾向知識而報復。中部旅遊監督委員會今年5月遂入稟起訴迪士尼，以作回應。