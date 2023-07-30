拜登首認次子亨特私生女身份

【本報綜合報道】美國總統拜登上周五首次公開承認，次子亨特和阿肯色州前脫衣舞孃羅伯茨（Lunden Roberts）的私生女、現年4歲的納薇（Navy Joan Roberts），是自己的孫輩。拜登一直宣揚對家庭的承諾作為其公眾形象核心，但由於他過往拒絕承認納薇，而受政治對手和學者批評。

現年4歲 指為孫輩做最好的事 拜登在聲明說：「我們的兒子亨特和納薇的母親羅伯茨正共同努力，培養一種符合他們女兒最大利益的關係，並在未來盡可能保護她的私隱。這不是一個政治問題，這是一個家庭問題。（妻子）吉爾和我只想為我們所有的孫輩，包括納薇，做最好的事。」羅伯茨曾起訴亨特，向對方索取納薇的撫養費，並經DNA測試確定納薇是亨特的骨肉。羅伯茨的律師未回應拜登聲明。

羅伯茨在2018年生下納薇，亨特在2021年的回憶錄中寫下他與羅伯茨的邂逅，稱當時自己正深陷酗酒和吸毒的泥潭。亨特稱：「我對我們的相遇毫無印象。我和任何人的聯繫都是如此之少。我當時一團糟，但我已經為此負責。」知情人士指，羅伯茨起訴亨特期間，拜登一直聽取兒子的建議。

亨特