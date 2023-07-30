他信傳在港晤政要 商組閣

下月或返泰國 警察總長揚言逮捕 泰國《曼谷郵報》前天引述消息報道，泰國前總理他信上周曾在香港，與已解散的未來前進黨始創人他納通達成一項涉及組建新政府政治協議，包括前進黨退出8黨聯盟改做反對派。對於他信下月10日可能返國，警察總長丹隆薩日前揚言，警方屆時會立即採取拘捕行動。

他納通是前進黨前身、未來前進黨始創人，屬泰國近年政治新星。他早年因違反選舉法，遭到憲法法院2020年裁定禁止參政10年，就連未來前進黨亦被下令強制解散，自此支持前進黨。報道指，他納通上周一早上飛往香港，翌日已返回泰國，期間曾與他信見面，商討把未能成為新總理的皮塔所屬前進黨，排除在新政府之外可能性。然而，前進黨秘書長查泰瓦上周三否認傳聞，重申任何與組建新政府有關決定須取得8黨聯盟共識。

前進黨退出聯盟改做反對派 至翌日，國會眾議院前議員、著名爆料人朱威召開記者會時宣稱，由他信幼女貝東丹領導的為泰黨與自豪泰黨、公民力量黨及其他政黨已達成協議，將以手握眾議院279席優勢籌組新政府，把前進黨排除在外。他提到多名政黨主要成員上周二曾在香港與他信會面，與他納通赴港時間相同。

朱威聲稱，當新政黨聯盟組成後，前進黨、統一泰國建國黨及民主黨屆時就會成為反對派。他指新政黨聯盟將以前進黨不再屬於旗下成員為由，爭取由軍方把持的參議院支持其總理人選。然而，他估計為泰黨難以成功闖關，理由是該黨一直與前進黨綁在一起，自豪泰黨可能會獲得推舉另一總理人選機會。

針對他信有意下月返國，丹隆薩上周四表明，警方已準備周密計劃，確保拘捕行動不會出錯。

他指大批警察及移民局官員屆時會在機場等待，只要他信抵泰就會出示拘捕令，再帶他到首都廊曼縣警署，最終前往法庭。假如法院已經關閉，丹隆薩稱他信到時會被帶到挽卿區特別拘留中心，重申不會給予任何人特殊待遇，警方將盡最大努力防止襲擊事件發生。本報綜合報道