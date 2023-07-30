7月30日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月30日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
尼日爾衞隊將軍 自封國家領袖
非洲國家尼日爾爆發軍事政變，總統衞隊囚禁總統巴祖姆。總統衞隊的將軍奇亞尼上周五發表電視講話，自封國家保衞祖國委員會主席，成為國家過渡政府的領袖。資料顯示，奇亞尼是前總統伊素福的親密盟友，他曾在前年3月發起政變但未能成功。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230730-0730_00180_029/尼日爾衞隊將軍-自封國家領袖
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc