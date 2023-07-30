兩岸國際

尼日爾衞隊將軍 自封國家領袖

非洲國家尼日爾爆發軍事政變，總統衞隊囚禁總統巴祖姆。總統衞隊的將軍奇亞尼上周五發表電視講話，自封國家保衞祖國委員會主席，成為國家過渡政府的領袖。資料顯示，奇亞尼是前總統伊素福的親密盟友，他曾在前年3月發起政變但未能成功。（綜合報道）
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