美向在烏士兵發放危險津貼

【本報綜合報道】美國《軍事時報》上周五報道，美國國防部已為在烏克蘭服役的美軍提供緊急危險津貼。報道指，津貼對象是可能受到敵方火力或地雷、叛亂、內戰或恐怖主義傷害的美國軍人。

美國助理國防部長馬丁（Grier Martin）在本月13日一份備忘錄中，首次披露引入津貼。在烏美軍除了基本工資及獎金外，每天可獲得7.5美元（約58.5港元），每月上限為225美元（約1,755港元），合資格人士將獲得最早追溯至去年2月24日的津貼。隨着緊急危險津貼引入，在烏美軍的生活津貼從每月150美元（約1,170港元）減至100美元（約780港元），但加上緊急危險津貼後每月最多有325美元（約2,535港元）。

備忘錄上周四在美國空軍非官方Facebook專頁流傳，有國防部官員向《軍事時報》確認為真實文件。美國國防部承認有小量美軍駐紮烏克蘭，負責保護美國大使館及監督援烏軍事物資。美軍有一支特種部隊小組協助烏軍搜集情報，強調不會赴前線作戰。