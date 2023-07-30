俄僱傭兵隨時入侵 波蘭大肆擴軍

接白羅斯邊境急建圍欄 波蘭國防部長布瓦什查克上周五宣布，陸軍將由現時3個師增至6個師，以應對瓦格納僱傭兵由俄羅斯移駐白羅斯。與此同時，瓦格納領袖普里高津發動兵變失敗後仍然活躍，有傳他近日在聖彼得堡會晤中非共和國官員。分析指，普里高津仍是克里姆林宮的重要組成部分。

布瓦什查克表示，已簽署把波軍現役人數由17萬增至30萬的文件，波蘭還會把國防預算增加至佔本地生產總值（GDP）4%。波蘭副總理雅羅斯瓦夫‧卡欽斯基支持擴編陸軍，他透露除了新編師外，可能增設一個預備役師，前總統圖斯克執政時解散的軍事單位將恢復。他強調，波蘭正強化邊境防禦，興建圍欄及部署各種電子設備，預防俄羅斯盟友白羅斯突襲。

或夥立陶宛封鎖接白國邊境 立陶宛內務部副部長阿布拉馬維修斯稱，立陶宛與波蘭官員開會評估目前局勢，雙方討論共同關閉接壤白羅斯邊境的可能。他指出，目前有近1,200名瓦格納僱傭兵在白羅斯，大部分身處鄰近波蘭邊境的奧西波維奇一個訓練場。雖然他們對波蘭不構成軍事威脅，但不排除發起挑釁。

另一方面，社交平台流傳普里高津的語音內容，他稱讚尼日爾的軍事政變是好消息，形容這只是尼日爾人民與殖民者的鬥爭，殖民者試圖將自己的生活規則和條件強加予他們，讓其保持數百年前非洲的狀態，但他們今天實質地獲得獨立，擺脫殖民者。他強調未有參與其中，但願意讓旗下僱傭兵協助恢復秩序。

分析料普里高津仍活躍克宮 有分析指，普里高津露面表明其僱傭兵公司將繼續發揮作用，推進動克里姆林宮在非洲的外交政策進程。俄羅斯外長拉夫羅夫上周四表示，尼日爾應該恢復憲法秩序。美國國務院發言人周五表示，美國及其合作夥伴正與尼日爾的軍方領導人溝通，警告軍事接管可能會結束美國與該國的合作。本報綜合報道

波蘭在邊境加建圍欄，提防白羅斯來犯。 普里高津（右）發動兵變失敗後仍然非常活躍。 布瓦什查克