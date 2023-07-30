澳洲直升機墜毀 4人恐喪命

澳洲軍方一架直升機上周五晚在昆士蘭對開海域，參加與美國開展的聯合軍演時墜毀，機上4人失蹤，外界擔心他們凶多吉少。軍演事後暫時叫停，當局正在搜索失蹤者。涉事的MRH90直升機當時參與美澳及其他盟友聯合舉行、兩年一度的「護身軍刀」演習，但在哈密爾頓島以南水域墜入海中。（綜合報道）