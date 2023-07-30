華代表訪朝晤金正恩 展友好

【本報綜合報道】北韓領袖金正恩上周四與到訪的中俄代表團，一同觀看戰勝節70周年閱兵儀式。內媒昨日報道，率領中國黨政代表團的中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠，在訪朝期間與北韓領袖金正恩會面。南韓政府上周五指，北韓藉今次活動重點向外界發出朝中俄團結合作的訊息。

李鴻忠轉交中國國家領導人致金正恩的親署函，當中強調無論國際風雲如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針。李鴻忠表示，中方願與朝方貫徹落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，加強溝通交往，推進務實合作，推動中朝關係健康穩定發展，為維護半島及地區和平穩定作出積極貢獻。

金正恩表示，北韓黨和人民永遠銘記中國人民志願軍烈士的功績，朝方願與中方鞏固傳統友誼，加強交往合作，推動朝中關係邁上更高的水平，共同維護地區和平穩定和雙方共同利益。李鴻忠另外會見崔龍海等北韓領導人，參謁中朝友誼塔，前往檜倉祭掃中國人民志願軍烈士陵園等。