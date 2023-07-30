美將庫存武器供應台 中方不滿

【本報綜合報道】美國白宮上周五宣布向台灣提供3.45億美元（約27億港元）軍事援助，為拜登政府首次從美國庫存直接提取武器來協助台灣，以加快向台灣提供武器。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇呼籲美國，停止製造台海局勢緊張因素，中國反對美台軍事勾連和對台軍售。

白宮宣布，今次軍援包括協助台灣防衞、教育和訓練。在此宣布前，兩名匿名的美國官員表示，美國將提供台灣可攜式防空系統（MANPADS）、情報和監視能力、槍炮和導彈等。台灣國防部感謝美方對台灣堅定的安全承諾，台美將持續就安全議題緊密合作，以維持台海的和平穩定與現狀。對於援助內容，基於台美默契不予評論。

美議員一直施壓提速供應 美國國會議員一直施壓美國國防部和白宮，要求加速提供武器給台灣。聯邦眾議院外交關係委員會主席麥考爾表示，美國必須持續提供必要防禦物資，使台灣得以維持阻嚇力並且自我防衞，在大陸正在尋求進一步挑釁時，很高興看到拜登政府向台灣送交這一急需的武器軍援。