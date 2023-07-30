美頻助澳洲軍力提升 印太無寧

核潛艇加快訪問合製 多管火箭導彈 美國和澳洲上周五起一連兩日舉行年度部長級磋商會議（AUSMIN），兩國同意加強國防合作，並重申維護台海和平穩定。美國在兩年內協助澳洲生產制導多管火箭系統，並授權美國國防企業與澳洲合作製造導彈，部分會出口至美國補充庫存。

兩國外長防長會談 插口台海 會議在澳洲昆士蘭省布里斯班舉行，出席人士包括美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀；澳洲外長黃英賢、副總理兼國防部長馬爾斯。聯合聲明指，美澳對中國不符合國際法的過度海上主權聲索，以及加劇地區緊張局勢的單方面行動感到擔憂，並重申維護台海和平穩定的重要。美澳確認繼續推進澳洲北部空軍基地升級，並勘查確定兩個空軍基地的額外升級範圍，美國海軍海上巡邏機和偵察機將在澳洲輪流部署。

美卿又指中方干預南海東海 美國海軍核潛艇將於本年起更定期及長時間訪問澳洲，主要前往澳洲斯特靈海軍基地，助澳洲建設西部潛艇輪換部隊（SRF-West）。美國陸軍水運船隻會在澳洲定期輪換，並對美國陸軍在澳洲的倉庫和物資作預先部署驗證，加快應對地區危機的能力。雙方同意到2024年在澳洲國防情報組織內建立澳洲聯合情報中心，重點分析印太地區共同戰略關切問題。

布林肯表示，會中最主要的議題，是美澳對印太地區自由及安全的共同承諾。他說：「我們之所以這麼做，有部分原因是和中國接觸，但同時有必要阻止中方干預南海與東海的航行自由，中方以此顛覆維護台海和平安全的現狀，及透過經濟脅迫或者威脅公民向其他國家施壓。」

奧斯汀在會後稱，美國正尋求與澳洲國防工業展開數項互惠互利的舉措，洛歇馬丁公司將於2025年起，在澳洲生產制導多管火箭系統。美國將透過簡化採購流程，加快澳洲優先彈藥。馬爾斯稱會議富有成果和內容豐富，在現有基礎上就兩國軍隊態勢倡議取得重要進展，並確認美國核動力潛艇將加快訪問澳洲。他希望兩年後能在澳洲開始製造導彈，成為兩國集體工業基礎一部分。本報綜合報道