梵淨山寺廟變色 管理局5人受查

【本報綜合報道】貴州梵淨山金頂寺廟建築外牆近日維修，卻把原本灰色的牆壁塗成粉紅色，引起爭議。該省銅仁市人民政府上周五通報有關問題的新進展，批評梵淨山管理局履職不力，局長尚空、副局長胡瑞峰等5名責任人被調查處理。

銅仁市委、市政府成立調查組核實發現，武陵景區管理公司在未完善手續下啟動梵淨山金頂建築外牆安全維修，擅自改變牆身顏色，違反《銅仁市梵淨山保護條例》等相關法規。通報批評梵淨山管理局對有關問題失管失察，造成嚴重社會影響。胡瑞峰、規劃建設管理科科長邱陽、武陵景區管理公司總經理楊聖被免職並立案審查調查，尚空、武陵景區管理公司董事長陶花園亦被立案審查調查。

獲列入世遺 不得隨意更改 此外，武陵景區管理公司遊客綜合服務部工作人員不了解維修的具體情況，在接受電話諮詢時作出不實回答，當局責成公司對其進行批評教育。專家組已到現場指導維修工作，將盡快恢復建築原有風貌。梵淨山獲列入《世界遺產名錄》，內地住建部明確規定，世遺真實性及完整性應嚴格保護，不得隨意改變或破壞。