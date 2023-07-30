餵鼠兔打卡 疾控中心警告播疫

【本報綜合報道】內地網民近日表示，青海祁連山草原一帶有大量遊客給野生鼠兔（外形酷似倉鼠而得名）餵食並捉住拍照後，之後上載到社交平台炫耀。對此有人直呼可愛，也有人擔心有播疫風險。青海省海北州疾控中心提醒，鼠兔、旱獺等野生動物存在傳播甲類傳染病鼠疫的風險，禁止接觸和投餵。

包裝袋或塞動物腸胃 與祁連縣臨近的海晏縣居民張先生（化名）上周三對內媒表示，他自小在牧區長大，當地草原上的高原鼠兔較多，旱獺則不常見。遠離高原鼠兔和禁止投餵旱獺，在當地是基本常識，他稱「特別是高原鼠兔，可能會攜帶鼠疫病毒」。有曾到青海旅行的遊客表示，當地酒店也放置宣傳小冊子提醒遊客，禁止捉鼠兔和投餵旱獺。

海北州疾控中心工作人員稱，已關注到上述情況，一旦發現遊客觸摸投餵鼠兔，可向當地疾控或衞生部門反映。祁連山國家級自然保護區工作人員指出，鼠兔分布在整個青藏高原地區，遊客的個人行為很難控制，只能勸解。鼠兔這類動物身上的跳蚤有可能傳播鼠疫耶爾森菌等細菌，如觸摸後沒洗手消毒，就可能傳播。祁連縣文旅局提醒，野生動物一旦接受人為投餵，可能失去在自然環境中生存的能力；人類投餵的食物易令牠們膽固醇過高，食物包裝袋也會造成動物腸胃阻塞，帶來嚴重傷害。