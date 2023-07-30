黑龍江校塌頂慘劇 揭工程監理涉違規

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學的體育館樓頂本月23日坍塌，造成11人死亡、4人受傷。體育館旁邊的教學綜合樓施工單位違規將珍珠岩堆放在體育館屋頂引發坍塌，警方已對相關責任人立案偵查，並採取刑事強制措施。而該工程的招標投標過程亦受質疑，採購監理服務被指違規，監督部門正配合調查。

違規堆過量建材 當局查 內媒上周五引述多名建築業人士指，將大量容易浸水增重的珍珠岩堆放在網架結構的體育館屋頂，屬於「低級的常識性錯誤」。外界質疑這種明顯的違規操作，為何在長達數月內未被監理單位和監管部門發現並制止。除施工環節的問題，教學綜合樓施工工程未按規定對第三方監理進行公開招標，而是實行採購，施工工程招標代理機構炳盛公司同時成為此項目的監理單位。

對於涉事項目的招標投標情況，齊齊哈爾市政府未作出回應。該市建設工程招投標監督站工作人員上周二表示，正配合有關部門調查。齊齊哈爾市委書記、市長沈宏宇則強調，此次事故暴露的問題包括安全隱患排查、安全監管和企業安全主體責任落實三方面做得不到位。省政府已成立聯合調查組展開全面調查，將配合調查組盡快查明原因，嚴肅追責問責。

民眾託車手送零食到校門 這是齊齊哈爾近年來最嚴重的安全事故。內媒指出，來自全國的民眾紛紛下單，託外賣車手把零食、奶茶甚至排球等送到校門外，令學校門外連日來放滿鮮花及零食。不少人到場悼念逝去的學生，現場有年輕人協助維持秩序，並不時整理花束的擺放位置，以防被蠟燭燒着。本報綜合報道