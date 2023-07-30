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茂名首現AI假資訊 男子受懲
廣東茂名市公安局茂南分局上周四發布消息稱，該局上周三依法查處茂名市首宗利用人工智能（AI）技術編造傳播虛假資訊案件，涉事男子被處以行政處罰。該條影片聲稱，茂名下轄某縣級市一名7歲小孩因為偷了同學一支鉛筆，被老師綁在電線杆上5小時，小孩在警察到場前已無力站立。（綜合報道）
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