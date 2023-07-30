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高雄翻沉貨櫃船 漏油2海里
帛琉籍貨櫃船天使號（Angel）本月20日在台灣高雄港外海入水沉沒，導致大量貨櫃落入海中漂流，500噸油料部分未能成功封堵而外洩，油污一度向南延綿約兩海里。海巡署昨日首度出動熱顯像儀機動車，在旗津海岸協助監控天使號外洩油污動向。（綜合報道）
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