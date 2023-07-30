兩岸國際

高雄翻沉貨櫃船 漏油2海里

帛琉籍貨櫃船天使號（Angel）本月20日在台灣高雄港外海入水沉沒，導致大量貨櫃落入海中漂流，500噸油料部分未能成功封堵而外洩，油污一度向南延綿約兩海里。海巡署昨日首度出動熱顯像儀機動車，在旗津海岸協助監控天使號外洩油污動向。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc