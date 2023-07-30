台拉法葉艦弊案判沒收33.5億

【本報綜合報道】台灣已故軍火商汪傳浦多年前在拉法葉軍艦採購案中，因行賄和違法收取巨額佣金逃亡海外被通緝。汪離世後，台檢方自2001年向歐洲多國請求解結汪家的海外資產，並於2016年向台北地方法院聲請沒收汪及其家族不法所得，翌年首度獲法院裁准沒收本金及利息約9.69億美元（約75.6億港元）。案件其後經多次上訴和抗告，最高法院前年裁定沒收本金約4.87億美元（約38億港元）確定。高等法院上周五裁定沒收約4.29億美元（約33.5億港元），以及各扣押帳戶最新現值到執行日為止的利息，案件可抗告。

控辯雙方為利息收入爭拗 案件更二審審理一年半以來，檢、辯庭訊多次就利息計算方式等重點展開激烈攻防。檢方指汪家帳戶有利息、信託投資股利、債券利息，扣押前帳戶本金確有間接利得產生。檢方又指最高法院確定判決沒收本金，汪家人未履行歸還犯罪所得佣金義務，仍在海外保有犯罪所得、持續收取利息，請求合議庭駁回抗告。辯方律師則認為檢方的資料混亂且不完整，並再三強調利息不是刑事確定判決的範圍。

法院裁決指出，汪當年將違法所得匯到多國銀行帳戶，其中本金是違法行為直接利得，衍生的利息等利益是間接利得，都是犯罪所得。另根據銀行的訪談客戶報告及查核表，法官認定汪家將資金轉到其他投資銀行目的是多元化投資，且汪家非常富有，相關投資過去6年投資資產已增值兩倍，都可佐證汪家投資資本市場獲得豐厚報酬。

汪傳浦