京津暴雨料1.3億人受災

神州極端氣候 新疆50℃ 雲南洪澇 內地天氣持續不穩，中央氣象台昨日傍晚發布最高級別的暴雨紅色預警，是近12年來首次。河北、北京、天津等12省市未來一天將現暴雨，部分地區更有大暴雨，預計影響人口1.3億人。雲南省德宏州盈江縣因暴雨引發洪災和山泥傾瀉，造成兩人死亡。與此同時，新疆吐魯番市鄯善縣連日來則出現持續高溫，其中吐峪溝鄉更錄得攝氏50.1度。

中央氣象台表示，受風暴杜蘇芮殘餘環流繼續北上影響，華北、黃淮等地將有極端強降雨過程。中國氣象局昨日啟動重大氣象災害（暴雨）一級響應，預計至周二北京、河北等地局部地區有特大暴雨，京津冀部分地區降雨量200至450毫米，局部可達600毫米以上。此次強降雨致災風險高，預計累計100毫米以上降雨面積將達22萬平方公里，影響1.3億人，京津冀等地發生城市內澇和農田漬澇的風險高。

在雲南省，德宏州盈江縣南部和西部上周五下起暴雨，造成死傷。災情發生後，德宏州和盈江縣周五啟動Ⅱ級應急響應，組織3,000多人救援力量開展搶險救災，共解救19名被困人員，緊急疏散800多人，受災道路正在搶修中。盈江縣氣象局等部門聯合升級發布地質災害氣象風險Ⅰ級預警，預計銅壁關鄉、太平鎮、弄璋鎮地質災害氣象風險很高。

雲南塌山泥2死 800人疏散 內媒上周五報道，鄯善縣連續5天出現氣溫高達42°C以上的天氣，城區最高溫度達到46°C，山南部分鄉鎮更達48°C或以上。鄯善縣氣象局工程師黃艷飛指，本月中旬以來，氣溫較歷年同期偏高3.7°C，歷史排名第一。鄯善縣國家4A級景區庫木塔格沙漠東南部酷熱下，可看到清楚壯觀的海市蜃樓，沙漠上出現一片「湖面」。本報綜合報道