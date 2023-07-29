侗族女關廠 振家鄉歌曲農業

張國丹此前在廣東廣州市設立工廠，當時年收入逾50萬元（人民幣‧下同，約54.5萬港元），父親去世後她關閉工廠，並在2018年回鄉記錄正在消亡的侗族大歌。她從開始的800多首，到後來記錄逾3,600首歌，更意外發現香禾糯和紫米等家鄉老品種正面臨同樣困境，決心要解決問題。

帶動上千農戶增收入

張國丹今年簽下5,000畝地以種植當地的老品種農作物，期間更獲母親鼎力支持，對方年過六旬還在認字，希望可助她一臂之力。張國丹在影音平台上出售該些農產品，帶動當地逾30人就業，更協助上千農戶一季度增收數千元，甚至一萬元至兩萬元（約1.1萬至2.2萬港元）。她表示，家鄉的生活自由自在，不僅有親人常伴身側，還能為當地貢獻力量。