11歲小富婆宣布為學業退休

創業兩年 月收入逾70萬元

柯蒂絲母親杰森科（Roxy Jacenko）本身是名企業家，柯蒂絲2021年在她的幫助下創立了一間玩具公司。有澳媒報道，柯蒂絲今年每月收入超過13.3萬澳元（約70.5萬港元），可見其創業之成功。她偶爾會在社交平台上分享日常的奢侈生活，在10歲更曾收到一架名車作生日禮物，即使她尚未到能考取駕照的年齡。