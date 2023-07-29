11歲小富婆宣布為學業退休
【本報綜合報道】來自澳洲新南威爾士省悉尼11歲女童柯蒂絲（Pixie Curtis），前年在母親協助下創業，成為玩具和飾物公司的老闆，年紀輕輕已是個百萬富婆。然而，柯蒂絲決定「急流勇退」，目前正在籌辦12歲生日派對，並計劃當日宣布「退休」，專注學業。
創業兩年 月收入逾70萬元
柯蒂絲母親杰森科（Roxy Jacenko）本身是名企業家，柯蒂絲2021年在她的幫助下創立了一間玩具公司。有澳媒報道，柯蒂絲今年每月收入超過13.3萬澳元（約70.5萬港元），可見其創業之成功。她偶爾會在社交平台上分享日常的奢侈生活，在10歲更曾收到一架名車作生日禮物，即使她尚未到能考取駕照的年齡。
柯蒂絲近日在杰森科的建議下，決定在即將來臨的12歲生日舉辦退休派對，母親強調女兒平衡教育與創業精神的重要性，認為柯蒂絲目前更應專注學業。柯蒂絲則表示，為慶祝生日兼退休，將贈送參與派對的客人價值逾50澳元（約265港元）的禮品包，當中包括護膚品及唇彩等。
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