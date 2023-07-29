兩岸國際

兄弟着4件衫迎接家法伺候
中國廣東省揭陽市兩名分別7歲和9歲的男童，近日因用紙巾玩火而惹怒父親陳先生，得知做錯事且害怕捱打，他們提前穿了4套衣服，減輕被衣架打到的痛楚。陳先生指本想教育孩子們，看到這一幕卻被氣笑了，最終沒打他們。
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