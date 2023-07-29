遇車禍 捱過低谷 重學結他推單曲

腦損致音樂知識技能俱忘記 澳洲女未言棄 遭遇嚴重事故後或有人從此一蹶不振，亦有人逆流而上，更積極地面對人生。澳洲傳媒昨日報道，西澳省一名女子8年前發生一場嚴重車禍，更險些成為植物人。她甦醒後展開漫長的復康之路，儘管過程間感到艱辛和迷茫，但她未有放棄，重新學習此前最擅長的結他，更於早前發行其首支單曲。

32歲的伍德（Jay Wood）早年因車禍導致大腦出血，額葉和顳葉挫傷並處於清醒但無感知的狀態近40天後才甦醒。由於腦部嚴重受損，她連最基本的生活技能和如何運動也忘記，復康期間需要學習製作多士等事情。她表示，出院後不久還意識到自己遺忘了大部分音樂知識，拿着從前無比熟悉的結他卻不懂怎樣彈奏。

父親鼓勵 如嬰兒由零學起 所幸，伍德在父親利特爾伍德（Martin Littlewood）的鼓勵下，從基本弦樂起重新學習結他，最終成功再次演奏她自創的歌曲。利特爾伍德形容伍德是他的小英雄，認為對方能如嬰兒般從頭學習一切知識很了不起。

伍德表示，從勵志標語「發生在你身上的事情並不重要，通過這些經歷會成為怎樣的人才最重要」中獲益良多，目前她已重新找回自己，希望能從其自創歌曲中向大眾傳達積極的訊息。本報綜合報道