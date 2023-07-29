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泰公布下周五表決總理人選
泰國國會預告下周五再開會表決總理人選，同日計劃辯論下議院最大黨前進黨提出，要求修改憲法，取消上議院否決總理候選人權力的動議。法院下周四將決定是否受理民眾和前進黨議員投訴國會投票違憲，一旦受理可能會下令國會延遲投票，直到有裁決。（綜合報道）
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