兩岸國際

泰公布下周五表決總理人選

泰國國會預告下周五再開會表決總理人選，同日計劃辯論下議院最大黨前進黨提出，要求修改憲法，取消上議院否決總理候選人權力的動議。法院下周四將決定是否受理民眾和前進黨議員投訴國會投票違憲，一旦受理可能會下令國會延遲投票，直到有裁決。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc