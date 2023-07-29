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梵蒂岡教廷開設河內辦事處
梵蒂岡教廷及越南周四發表聯合聲明，教廷將在越南首都河內開設辦事處，增設常駐代表。越南國家主席武文賞到訪梵蒂岡，與教宗方濟各及梵蒂岡國務卿帕羅林會晤。雙方都肯定教廷與越南關係取得明顯進展，同時讚賞越南天主教社群現階段的正面貢獻。（綜合報道）
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