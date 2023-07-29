沙特F15SA戰機演練 也門邊境墜毀2死
【本報綜合報道】沙特阿拉伯皇家空軍一架F15SA戰機周三訓練期間，在鄰近也門邊境地區墜毀，機上兩人死亡。
波音製造 最高時速逾3000公里
沙特國防部發言人馬利基表示，戰機在海米斯穆謝特的哈立德國王空軍基地附近失事，事故原因仍在調查中。基地在沙特首都利雅得西南方約815公里，距離也門邊境不足150公里。F15SA由美國波音公司製造，它是一款雙座戰機，最高飛行速度可達2.5馬赫，即每小時超過3,000公里。美國於2011年批准向沙特出售84架F15SA，連同備件、彈藥、模擬器、後期維護及技術支援等，總值294億美元（約2,293億港元），是美國有史以來最大筆對外軍售之一，最後一架F15SA於2020年交付沙特。
從2015年開始，F15SA在沙特領導聯軍空襲也門中發揮關鍵作用。沙特皇家空軍還於前年3月派出F15SA，擊落襲擊沙特石油設施的也門青年運動武裝組織無人機。曾有一架F15SA於2015年在亞丁灣墜毀，兩人成功彈射獲救。
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