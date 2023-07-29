日防衞白皮書 列中國為最大戰略挑戰

【本報綜合報道】日本政府昨日公布最新版的防衞白皮書，提到中國的無人機活動增加，頻頻與俄羅斯軍隊的共同活動，引起日本對安全保障的憂慮。去年把中國軍事動向描述為「國際社會的強烈關注事項」，今年升級為「前所未有的最大戰略挑戰」。

京斥抹黑 日印談防衞合作

白皮書提到，中國在釣魚島和日本周邊的活動日趨活躍，成為日本以至國際社會嚴重關切的問題；又指出中國建設世界一流軍隊的目標，可能考慮從21世紀中葉進一步提前實現。白皮書亦提及北韓等的威脅，強調必須擁有攻擊敵方導彈發射基地的反擊能力。白皮書分析指，中國大陸與台灣的軍事平衡，正全面向有利大陸的一方急速傾斜。中國外交部發言人毛寧同日回應指，日本新版防衞白皮書粗暴干涉中國內政，肆意抹黑中方正常的國防發展建設和海空軍事活動，刻意渲染所謂中國威脅，製造地區局勢緊張。