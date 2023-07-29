美將對台軍援 值逾25億

或包括MQ9無人偵察機 勢觸怒北京 台海局勢波譎雲詭，美國最快在當地周五宣布向台灣提供總值超過3.3億美元（約25.7億港元）的軍事援助，或援助MQ9無人偵察機，此舉可能觸怒北京。

英國傳媒引述匿名美國官員報道，預計正式公布時不會列出援助武器清單。消息人士透露，軍援方案將包括4架未裝備武器的MQ9A無人偵察機。惟無人機擁有只有美國空軍才能使用的先進設備，美國官員仍在研究拆除它們的細節，因此無人機可能不納入軍援方案。知情人士指，如果無人機納入軍援，另一個問題是由誰支付無人機改裝費用。白宮拒絕評論報道，台北駐美國經濟文化代表處未有回應。

向美購武項目 台抱怨延遲交貨 美國國會在2023年預算中，同意動用總統撥款權向台灣提供價值10億美元（約78億港元）的軍事援助。總統撥款權允許在緊急情況下，由總統從美國庫存中轉移物品及服務。然而，美國國會去年批准適用於台灣的總統撥款權，是一項非緊急授權。

台灣此前同意購買4架更先進的MQ9B海上衞士無人機，無人機由通用原子公司製造，計劃2025年交付。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾指出，台灣需要防空系統和可從陸地瞄準艦船的武器。不過，台灣抱怨美國武器延遲交貨，例如刺針防空導彈，因為大量庫存運往烏克蘭。

陸駐英大使提台灣重申一中紅線 此外，中國大陸駐英國大使館周三舉行招待會，慶祝解放軍建軍96周年。駐英大使鄭澤光在會上提到台灣問題，重申一個中國原則是一條不可逾越的紅線，又指當前台海和平穩定面臨的最大威脅，來自台獨勢力頑固推行分裂活動和外部勢力對此的縱容支持。他說，陸方將以最大的誠意、盡最大的努力爭取兩岸和平統一的前景，但堅決反對台獨分裂和外部干涉。本報綜合報道

鄭澤光