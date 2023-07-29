金正恩偕中俄代表閱兵 火星17火星18導彈亮相

【本報綜合報道】北韓領袖金正恩周四晚上與到訪的中俄代表團，一同觀看戰勝節（韓戰停戰協定簽署紀念日）70周年閱兵儀式。火星17、火星18型洲際彈道導彈；超大型火箭炮；朝版伊斯坎德爾導彈、陸軍戰術導彈等，在閱兵中亮相。

金正恩與中國全國人大常委會副委員長李鴻忠率領的代表團，以及俄羅斯國防部長紹伊古率領的代表團，在平壤金日成廣場一同觀看閱兵。

鑑於北韓國防相強純男在閱兵上發表講話，因此金正恩當天可能沒有發言。除了洲際彈道導彈外，即將新型無人機亦在閱兵中登場，飛過閱兵廣場上空。無人機已於金正恩和紹伊古一同參觀的武器展覽會上首次亮相，機身結構類似於美軍全球鷹及MQ9無人機。

4次單獨接見俄代表團 南韓統一部指出，金正恩共四次單獨接見俄方代表團，與中方代表團的單獨會面只有一次。在閱兵儀式上，朝鮮對俄方代表團的介紹先於中方，在戰勝節紀念報告大會上更是安排紹伊古代讀俄羅斯總統普京的賀詞，備受關注。

韓方認為，北韓戰勝節紀念活動主要以鞏固與中俄代表團的友誼為主，而內部政治活動的色彩則淡化。