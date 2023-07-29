烏軍奪回一村 逼近俄第二道防線
【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周四宣布，烏軍成功從俄羅斯軍隊手中奪回頓涅茨克州東南部的舊馬約爾斯克（Staromaiorske）村。軍事專家指，烏軍正逼近俄軍第二道防線的頂端。俄羅斯總統普京周四指，烏克蘭的攻勢已經加強。
奪回舊馬約爾斯克村的士兵手持烏克蘭國旗拍片稱，行動是由烏克蘭第35海軍步兵旅和第7獨立營進行。舊馬約爾斯克位於一個頓涅茨克州小型定居點群的南面。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾指，保衞者正在繼續清理定居點。烏克蘭軍事分析員科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）認為，烏軍下一步將推進至不足5公里外的舊姆利尼夫卡（Staromlynivka）村，它是俄軍第二道防線的頂端。他指烏軍計劃在攻佔舊馬約爾斯克村後穩定側翼，然後向俄軍第二道防線推進，屆時主要的烏軍打擊群將參與突破。
烏無人機圖襲莫斯科州 遭擊落
此外，俄羅斯國防部昨日表示，擊落一架企圖襲擊莫斯科州的烏克蘭無人機，沒有造成傷亡及破壞。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：