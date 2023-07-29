烏軍奪回一村 逼近俄第二道防線

奪回舊馬約爾斯克村的士兵手持烏克蘭國旗拍片稱，行動是由烏克蘭第35海軍步兵旅和第7獨立營進行。舊馬約爾斯克位於一個頓涅茨克州小型定居點群的南面。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾指，保衞者正在繼續清理定居點。烏克蘭軍事分析員科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）認為，烏軍下一步將推進至不足5公里外的舊姆利尼夫卡（Staromlynivka）村，它是俄軍第二道防線的頂端。他指烏軍計劃在攻佔舊馬約爾斯克村後穩定側翼，然後向俄軍第二道防線推進，屆時主要的烏軍打擊群將參與突破。