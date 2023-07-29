反攻俄具優勢 美M1A1主戰坦克援烏 9月運抵

烏克蘭加強反攻之際，美國援助的二手M1A1主戰坦克有望於本年9月運抵戰場參與反攻。坦克抵達目的地前將移除敏感技術，例如貧鈾裝甲。美國亦與歐洲盟友合作建立保養維修設施，以修復在作戰中損壞的M1A1坦克及其他西方軍援重型裝甲車輛。分析指M1A1主戰坦克可令烏軍在打擊俄軍方面，增強一定的戰鬥力。

非最新型號 合共提供31輛 美國政治新聞網《Politico》周四報道，小量M1A1坦克將於下月運往德國作最後翻新，完成後運往烏克蘭。烏克蘭接收的M1A1坦克屬於較舊型號，而非新型M1A2，後者需要一年時間才能運抵烏克蘭。據業內人士及美國國會議員助理透露，首批烏克蘭接收的M1A1坦克有6至8輛，最終會接收31輛同型坦克，足以編成一個營。美國國防部發言人奧唐奈證實，會盡快把坦克交付予烏克蘭，但拒絕透露時間表。

移除貧鈾裝甲等敏感技術 烏軍使用M1A1坦克前，必須在駐德美軍格拉芬沃爾基地，完成為期約10周的培訓課程，他們將於下月完成課程。有業內人士表示，首批坦克已完成改裝，包括移除貧鈾裝甲等敏感技術，但不清楚能否在下月前完成所有必要的翻新工作。有美國國防部官員承認，情況比運送坦克及提供訓練複雜得多，美國會保證烏軍得到所有適當培訓。美國國防部早前指，M1A1坦克將於本年秋季交付烏克蘭。

英國《金融時報》表示，烏軍在反攻中損失近五分之一的北約軍援裝備。在反攻第一階段未能取得重大進展後，烏軍指揮官改變戰術，放棄以裝甲車輛突破俄軍雷區，而是以炮火飽和攻擊俄軍陣地。

基輔將延長戰時狀態90天 有烏軍士兵指，雖然俄軍的抵抗較預期頑強，但自從採用更為保守戰術以來，損失的坦克及步兵戰鬥車輛開始大幅減少。然而，保守戰術犧牲了速度，因此反攻進展較外界預期緩慢。

此外，烏克蘭最高議會周四投票延長戰時狀態及動員令法案，將再延長戰時狀態90天。戒嚴令原定在下月18日屆滿，現時會延長至11月15日，意味取消原定10月舉行的國會選舉。根據烏克蘭法律，戒嚴令生效期間禁止投票及舉行競選活動。本報綜合報道