中國紅樹林較世紀初增7200公頃
【本報綜合報道】首次在中國舉辦的國際紅樹林保護高級別論壇，周三在廣東省深圳市揭幕。中國紅樹林面積比本世紀初增加7,200多公頃，成功扭轉面積減少趨勢，成為世界上少數紅樹林面積淨增加的國家之一。
設基金推動保育研究
論壇有來自29個國家、《濕地公約》秘書處和聯合國糧農組織等相關國際組織的160名代表參加。論壇期間舉辦部級圓桌會議，會議通過的《共同聲明》倡導各國政府將紅樹林保護和可持續利用納入國家規劃，以充分發揮其生態、經濟和社會效益，共同探索可持續的籌資機制，在知識共享、科學研究、技術交流培訓及試點項目等多個領域開展合作。論壇期間還設立了國際紅樹林保護專項基金，主要用於資助並支持開展紅樹林保護的國際合作、科學研究、生態修復等項目。
據國家林草局稱，自去年11月《濕地公約》第十四屆締約方大會舉辦以來，中國政府籌建「國際紅樹林中心」，將保護、修復、合理利用紅樹林和濱海藍碳生態系統作為工作重點，組織開展技術交流、訊息共享、監測評估和援外培訓等，特別是對發展中國家提供服務和幫助。
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