中國紅樹林較世紀初增7200公頃

設基金推動保育研究

論壇有來自29個國家、《濕地公約》秘書處和聯合國糧農組織等相關國際組織的160名代表參加。論壇期間舉辦部級圓桌會議，會議通過的《共同聲明》倡導各國政府將紅樹林保護和可持續利用納入國家規劃，以充分發揮其生態、經濟和社會效益，共同探索可持續的籌資機制，在知識共享、科學研究、技術交流培訓及試點項目等多個領域開展合作。論壇期間還設立了國際紅樹林保護專項基金，主要用於資助並支持開展紅樹林保護的國際合作、科學研究、生態修復等項目。