花灑疑沾糞 酒店拒供閉路電視片

【本報綜合報道】山東淄博一間酒店近日在浴室的花灑上出現疑似糞便的異物，住客要求翻看閉路電視。酒店周三表示，若將閉路電視資訊洩露，需要負法律責任，除非法院立案才可以作為證據提供。酒店店長將前往淄博，和消費者進行最後的溝通協商。

指法院立案後方可查閱 張女士（化名）本月12日入住淄博鳳悅景和酒店王府井店，同日在浴室洗澡時發現花灑上有異物，因此希望酒店給出合理解釋，並積極配合找出肇事者。她回憶，異物是流體，細聞有惡臭味，並黏連絲狀物，還能看見部分紅色塊狀碎塊，疑似未完全消化的辣椒皮，房間乾濕分離，故認為有人故意為之。

張女士事後為搞清異物成分，將樣本送往檢測機構，發現不是嘔吐物就是糞便，如要明確區分兩者，需到司法機關進一步測定。她指事件對她造成一定心理影響，要求酒店報銷異物送檢費和後續的身體檢查費，並賠償相應精神損失費。酒店工作人員表示，關於後續相關費用的報銷，如顧客提供完整收據，酒店會與顧客協商，但對異物成分的送檢結果並不知情。