教練疑打死習武童 驗屍揭屬鈍器奪命

父指符合瘀痕 遺體不火化待查 山東省青島市一名8歲男童上月在武術館習武期間，疑遭教練毆打致死，案件近日有新進展。內媒周三報道，根據剛出爐的驗屍結果顯示，男童是遭鈍器打擊致死。男童的父親也表示，事發後在兒子大腿兩側的確發現多處大片黑色瘀傷。

涉事武術學校處關閉狀態 內媒從男童父親翟先生處獲悉，其子的驗屍報告結果表示，他是遭「鈍器多次打擊，致廣泛軟組織挫傷，導致創傷性休克併肺臟脂肪栓塞死亡」。翟先生認為事發後在兒子身上看見的瘀痕正好與報告內容脗合。早前檢察院曾介入，現階段案件已退回當地公安機關補充偵查。他強調一定會循法律途徑對涉事武術學校提出起訴，由於未偵結，兒子遺體仍停放在殯儀館，不能火化，而涉事武術學校一直處於關停狀態。翟先生稱，事件令妻子精神崩潰，「就是走不出來」。

青島城陽警方上月26日通報，城陽區某武術運動俱樂部上月18日下午2時許發生一宗故意傷害案件，造成一人死亡，俱樂部負責人等3名疑犯被依法採取刑事強制措施。翟先生受訪稱，據其了解，通報中的疑犯分別為場館負責人夫婦和一名教練。

教練曾搬屍拍片證「活着」 事件最令人憤怒的是，當日男童被打至奄奄一息，教練不但未將其送院，反拿其身體擺出姿勢拍攝證明仍「活着」，試圖掩飾罪行。涉事教練又解釋，男童出事原因是身體不適，與他無關，至於男童身上傷勢是正常對抗造成。翟先生曾稱，涉事教練並非正規武術教練，至於涉事的青島崇德聚英武術俱樂部也是在事發前兩個月才註冊成立，法定代表人為史×，開辦資金3萬元人民幣（約3.3萬港元）。本報綜合報道