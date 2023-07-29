7月29日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月29日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
山東號及東部戰區實戰演練
中國第一艘國產航空母艦山東號近日在某海域展開實戰化訓練，全面檢驗部隊整體作戰能力。另外，解放軍東部戰區海軍航空兵某團亦組織實戰化反潛訓練，訓練雙方全程背對背展開對抗，圍繞搜索、識別、跟蹤、精準打擊目標等構設逼真戰場環境，引導官兵感知實戰環境、感受實戰壓力。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230729-0729_00178_012/山東號及東部戰區實戰演練
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc