兩岸國際

山東號及東部戰區實戰演練

中國第一艘國產航空母艦山東號近日在某海域展開實戰化訓練，全面檢驗部隊整體作戰能力。另外，解放軍東部戰區海軍航空兵某團亦組織實戰化反潛訓練，訓練雙方全程背對背展開對抗，圍繞搜索、識別、跟蹤、精準打擊目標等構設逼真戰場環境，引導官兵感知實戰環境、感受實戰壓力。（綜合報道）
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