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樂玉成卸任廣電總局副局長
人力資源和社會保障部網站昨日公布國務院任免國家工作人員消息，任命招聯消費金融有限公司前董事長劉烈宏為國家數據局局長、免去樂玉成的國家廣播電視總局副局長職務。現年60歲的樂玉成曾長期在外交領域工作，曾任外交部副部長。（綜合報道）
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