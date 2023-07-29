茂名官員猝逝未獲列工傷 遺孀上訴

【本報綜合報道】廣東省茂名市某區的財政局局長陳明（化名）去年工作期間感到身體不適後回家，4日後因急性心肌梗塞死亡，終年46歲。惟他突發疾病去世未能認定為工傷，其妻黃×提訟後一審被駁回，近日上訴至茂名市中級人民法院。

辦公不適回家 送醫4日亡 陳明去年4月10日晚約了鎮政府相關負責人到辦公室討論公事，其後不適返家，回到小區內開始嘔吐，送醫搶救延至同月14日不治。惟該區人社局作出《不予認定工傷決定書》，認為他在工作時間和工作崗位上突發疾病，但因經醫院搶救治療89小時後死亡，不符合視同工傷的規定。

黃×不服此決定，將區人社局告上法院，提起行政訴訟。一審時區人社局表示，陳明的情況不符合《工傷保險條例》規定的「在工作時間和工作崗位，突發疾病死亡或者在48小時之內搶救無效死亡的」視同工傷。黃×難以接受，質問「怎能以48小時為分界線，那是一條生命」。惟一審法院認為，區人社局的決定書事實清楚，證據確鑿，適用法律法規正確，程序合法，依法駁回黃×訴訟請求。