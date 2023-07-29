杜蘇芮登陸福建 逾72萬人受災

福建全省各級集結救援力量5萬多人，設備3萬多套待命，陸續投入搶險救濟。受颱風影響的重點地區，會根據需要增加救援力量。受杜蘇芮外圍雲系影響，浙江多地周四下暴雨，其中最大降雨出現在麗水市青田縣，達161.9毫米。而在溫州市平陽縣水頭鎮鳳岩村，由於地勢低平，洪水湧入房屋深至成年人大腿位置。村派出所立即派警員帶同繩索、救生衣等救援器材入村營救被困村民，最終救出50多人。浙江省自然資源廳、浙江省氣象局周四下午聯合發布地質災害氣象風險紅色預警，影響範圍包括溫州市、台州市、麗水市部分地區。中央氣象台宣布，另一個颱風卡努已在西北太平洋生成。