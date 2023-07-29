杜蘇芮登陸福建 逾72萬人受災
【本報綜合報道】颱風杜蘇芮昨早9時55分在福建省晉江市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力15級。福建省防汛抗旱指揮部表示，截至昨日下午2時，颱風造成廈門市、漳州市及泉州市等9市84縣，共72.46萬餘人受災，緊急轉移安置12.44萬餘人；農作物受災面積262.3公頃，直接經濟損失5,227萬元人民幣（約5,700萬港元）。
福建全省各級集結救援力量5萬多人，設備3萬多套待命，陸續投入搶險救濟。受颱風影響的重點地區，會根據需要增加救援力量。受杜蘇芮外圍雲系影響，浙江多地周四下暴雨，其中最大降雨出現在麗水市青田縣，達161.9毫米。而在溫州市平陽縣水頭鎮鳳岩村，由於地勢低平，洪水湧入房屋深至成年人大腿位置。村派出所立即派警員帶同繩索、救生衣等救援器材入村營救被困村民，最終救出50多人。浙江省自然資源廳、浙江省氣象局周四下午聯合發布地質災害氣象風險紅色預警，影響範圍包括溫州市、台州市、麗水市部分地區。中央氣象台宣布，另一個颱風卡努已在西北太平洋生成。
台解除警報 仍有陣雨
隨着杜蘇芮遠離台灣，台灣氣象局昨日下午解除颱風警報。但受外圍環流影響，台灣南部、東部和東南部地區仍有短暫陣雨，高雄、嘉義、金門多處出現塌樹、停電等災情。
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