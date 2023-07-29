秦剛 重現外交部網站

包括上月公開活動 歷任外長未見其名 國務委員秦剛周二被免去兼任的外交部部長職務，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅再次接任，其後外交部網站有關秦剛的內容消失。至昨日早上，外交部網站再次出現秦剛的名字，包括他在任內會見外國官員的公告。網站亦更新王毅發布的外長致詞，強調將不斷開創中國特色大國外交新局面。

此前，外交部官網「外交部長」一欄將原有的秦剛的資料刪除，6個子欄目包括「部長致辭」、「部長簡歷」、「部長活動」、「講話全文」、「圖片視頻」、「部長足跡」，均顯示「信息更新中……」。

王毅發布外長致詞 但網站的外交部長一欄及相關子欄目，昨日已更新加入王毅的內容。另外，網站列出的外交動態中，在「領導人活動」、「部領導活動」等欄目，亦再次找到有關秦剛的活動公告，包括他上月仍在任外長期間，會見俄羅斯副外長魯登科、越南外長裴青山、斯里蘭卡外長薩布里等外國政要，以及他較早前出訪的消息，亦有刊出他的照片。不過，在「中國外交人物」的「歷任外交部長」一欄仍未見秦剛的名字。

再次出任外長的王毅，昨日在新發布的外長致詞中表示，中國外交堅持以實現中華民族偉大復興為使命，以維護世界和平、促進共同發展為宗旨，推動構建人類命運共同體，並致力於同世界各國合作共贏，積極參與全球治理體系改革，堅決捍衞國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益，胸懷天下、踔厲奮發，守正創新、勇毅前行，不斷開創中國特色大國外交新局面。

他又指，中國外交部網站願繼續成海內外朋友了解中國、了解中國外交的一扇窗戶，歡迎時常來走走看看，並對其工作提出意見和建議。本報綜合報道

王毅