與華脫鈎是絕路 去風險化學中企

美國霸權主義政府的鷹派編織出各種各樣理由，忠告美國政府、西方盟友及大小企業，要和中國脫鈎，例如中國有嚴重債務問題、地產泡沫、人口減少使勞動力及消費力收縮、新冠疫情說明生產會中斷或停滯、經濟數據不理想、失業惡化、西方制裁、技術封鎖及兩岸關係緊張，這一切都使投資中國變成是賭博！

他們同時強調，與中國的尖端科技企業如華為合作會構成國安風險，中國企業也會盜竊西方尖端技術。而中國市場不若西方開放及自由，除了有外匯管制，人民幣也不如美元全球流通。此外，西方企業若過分依賴入口中國重要資源和零部件供應，容易被中國卡脖子威脅。這一切說明西方國家及企業要設法和中國脫鈎，只有在必須及迫不得已，例如氣候變化和稀土資源供應，才可商談合作。

杯葛打壓 只會自損 不過，就連歐盟的鷹派也有不同見解。與法國總統馬克龍一起訪華的歐盟委員會主席萊恩回到歐盟議會，就認定中國是世界經濟的動力中心以及科技主導力量。歐盟每天和中國有23億歐元的商貿交易，所以中歐之間不能脫鈎，而是要減低風險，達致平衡、透明、可預期性和雙向性。

其實，歐美的大企業最明白是甚麼一回事，美國政府提「國家安全」，只是中美博弈的政治藉口，以杯葛打壓中國，國家及企業追隨只會自損，例如打壓華為，歐美社會要付出沉重經濟代價及延遲資訊業發展；禁止輸高端晶片往中國，美國相關企業將蒙受巨大損失。至於市場自由開放，它們更明白是西方政府愈來愈多自我保護，它們甚至勸政府不能太政治化，以及游說終止對中國的打壓。

中國最具吸引力的是其消費市場，2030年將有10億中產，是歐美企業的目標顧客，它們希望更多和中國融和合作，開拓市場也吸納技術，對自動化、數碼化及創新會更有利，它們相信愈了解及融入中國，就愈明白如何去風險化。

諷刺的是，有專家提出去風險化就要離開中國，這就更要參考中企如何遷出中國，例如凡是低端生產，無法配合環保、勞工等新法例要求的，都會選擇遷入東南亞。而事實上，中國仍有龐大的社會人口及資源規模，完善的供應鏈及基建，高創發力、生產效率及運輸速度，這些都是高端產業在華投資及發展的最好保證。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻