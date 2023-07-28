精準勘探油氣田 海脈投入使用

海脈攻克了高靈敏度檢波器和超低噪音採集電路等技術，大幅提升對微弱信號的檢測能力，能捕捉萬米地層相當於蚊子飛行聲的地震波信號，並描繪高清油氣藏數據資訊。中國海油技術專家阮福明表示，海脈具體積小、布放靈活、適應水深範圍寬、超低頻性能高等特點，能看清埋藏數千米深的油氣儲層。

投放海床測數千米深油氣層

海脈可通過收放裝備布置在指定海床位置，接收來自海底地層反射的地震波信號，以數據形式儲存紀錄，待作業完成後將其收回，下載分析採集到的數據並處理成地震剖面，實現對地層的精準「把脈」。中海油服物探事業部總經理周濱指，海脈的成功應用有助更清晰準確地獲取更深地層和複雜地質構造下的油氣藏資訊，為國內海洋油氣精準勘探提供技術支撐。