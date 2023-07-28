踏單車3萬公里尋李白足迹

四川省青年李閒雲計劃用一年，踩單車踏遍唐代詩人李白的足迹，全程計劃3萬公里。他上月已出發，目前累計騎行逾600公里，先拜訪李白位於同省綿陽市江油市的故里，隨後經過射洪市及劍閣縣等地，沿途記下李白詩詞中提到的美景。他希望學習李白面對挫折時的樂觀心態，透過今次挑戰克服未來各種難關。