不乘飛機環遊地球 丹麥男10年解鎖成就

曾造訪203個國家及地區 丹麥一名男子彼澤森（Torbjorn Pedersen）據稱是全球首名不搭飛機環遊世界，且期間沒有回國的人。歷經10年旅程，他終於周三返回祖國。

44歲的彼澤森2013年10月10日展開環遊世界旅程，曾通過火車、巴士、船，甚至徒步行走等途徑前往多地旅遊，期間從不租車以結交新朋友。他今年5月底前往馬爾代夫作為旅程最後一站，亦是其造訪的第203個國家及地區。他周三乘搭丹麥航海貨運公司馬士基的貨櫃船，回到丹麥海港城市奧胡斯。他稱回國後感到苦樂交織，稱一直夢想能結束一切旅程並回家，但對未來感到焦慮。

疫情滯香港兩年 網上舉行婚禮 彼澤森2020年1月離開大洋洲國家密克羅尼西亞後前赴香港旅遊，卻因遇上疫情被迫滯留香港兩年之久，待邊境重新開放後才前往太平洋島國帛琉，以及其他大洋洲國家和太平洋島國繼續旅程。

此外，即使相隔異地，彼澤森與妻子吉魯姆（Le Gjerum）仍努力維持關係，對方出國探望他27次，期間彼澤森更向對方求婚，惟因疫情兩人婚禮被迫在網上舉行。吉魯姆稱彼澤森想要完成環遊世界的執着令人欽佩，但她希望日後能過平常生活。本報綜合報道