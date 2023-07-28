退役美軍稱曾目睹UFO 促當局增透明度

【本報綜合報道】美國政府把「不能夠被確定為飛行器或科學上已知自然現象」定性為UAP（不明空中現象），在近年發生的UAP事件中，一些迄今沒有得到解釋，另一些被歸類為氣球、無人機、鳥類、天氣事件等。國會眾議院周三就UAP問題召開聽證會，3名退役軍人在會上批評政府對UAP事件過於保密，呼籲當局增加透明度。

指政府擁非人類駕駛員遺骸 前海軍飛行員格雷夫斯（Ryan Graves）及退役海軍指揮官弗拉沃（David Fravor）均指服役時目睹UFO（不明飛行物體），後者更稱對方的技術遠遠優於人類擁有的任何科技。前空軍情報官格魯什（David Grusch）更聲稱，政府不但擁有UFO，還獲得「非人類」飛行駕駛員的遺骸。

會上多名議員就事件向國防部施壓，加州民主黨眾議員加西亞表示，應該鼓勵更多UAP報告，「我們了解得愈多，就會愈安全」。海軍全領域異常現象解決辦公室主任柯克帕特里克此前強調，沒有任何外星生命存在的證據，當局沒有發現「任何可信的證據」，表明存在違反已知物理定律的物體。