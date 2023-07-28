拜登子逃稅非法擁槍案 隨時推倒重來

拜 登

聯邦法官拒接納認罪協議 美國總統拜登次子亨特上月就早年沒有納稅及非法持有槍械案件，與司法部達成認罪協議，須獲聯邦法官批准才可生效。由於一名聯邦法官前天拒絕接納上述協議，亨特隨即否認兩項逃稅指控。當地法律專家形容情況非常罕見，控辯雙方或需重新開始法律程序。

認逃稅換不被控擁槍 官質疑 根據認罪協議，亨特會在庭上承認兩項沒有繳稅罪名，另會承諾不再飲酒或服食毒品等條件，換取不被司法部起訴非法持有槍械罪名，可能因此逃過牢獄之災。他前天現身特拉華州威爾明頓聯邦法院接受法官諾蕾卡（Maryellen Noreika）判決，在認罪過程中首先表明傾向承認分別於2017年及2018年沒有交稅控罪，另透露自己過去飽受吸毒及酗酒問題困擾，過去20年來多次入院接受治療，直至2019年6月以來才回復清醒狀態。

多名聯邦檢察官則在庭上指出，亨特從烏克蘭及中國能源公司獲得巨款，根本擁有足夠金錢，可依時繳交2017年稅款，卻一直沒有納稅，繼續瘋狂花錢購買個人奢侈品及支付開支。

然而，諾蕾卡要求亨特一方與檢察官解釋，為何雙方認罪協議會把亨特沒有納稅一案與非法持有槍械案件連結在一起。她形容亨特就非法持有槍械一案與司法部達成認罪協議並不尋常，其中包含一些「非標準條款」，能夠導致亨特未來免受潛在指控。

諾蕾卡最終拒絕接納認罪協議，同時下令亨特與檢察官30天內提交補充文件。她稱協議中待定措詞一旦得到澄清，稍後仍有可能批准。亨特表情略帶一絲憂慮，即時表明不會認罪。當地傳媒法律分析師指出，上述協議似乎已在庭上破裂，司法部可能推翻雙方共識，不排除重新興訟。

涉案法官 早年獲特朗普提名 對於亨特未能達成認罪協議，白宮一名發言人前天重申，拜登次子只是美國一名普通公民，整件事屬其個人問題。資料顯示，諾蕾卡早年曾經是一名專門負責專利案件律師，之後獲拜登總統選舉潛在對手、前總統特朗普提名為聯邦法官，由2018年8月起正式上任。本報綜合報道

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