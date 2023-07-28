英台協商深化貿易 北京嚴正交涉

何德森

【本報綜合報道】台灣與英國周三宣布，英國商業貿易部副部長何德森當天與台灣行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中舉行視像通話，確認啟動建立深化貿易夥伴關係的正式協商。中國大陸就此向英國提出嚴正交涉，敦促停止以強化貿易關係為名提升英台實質關係，損害中國利益的行為必將遭到陸方有力回擊。

英台深化貿易夥伴關係將以簽署備忘錄為目標，預料涉及雙邊投資、數碼貿易、能源和淨零碳排等領域，雙方將在適當時機與業界溝通。英國商業貿易部表示，台灣是英國重要的貿易夥伴，對英企而言是極具潛力的市場；又指第26屆台英年度經貿對話今年稍後在倫敦舉行，何德森當天也與台灣經濟部政務次長陳正祺初步討論。

中國大陸駐英國大使館昨批評英國違反一個中國原則、作出的僅與台保持非官方關係的承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，干涉中國內政。

歐洲議會副主席率團訪台 另一方面，歐洲議會外委會副主席帕埃特周二率團訪問台灣，周三與台灣總統蔡英文和副總統賴清德會面，期盼未來台歐深化經貿關係，以和平方式解決世上爭端；又稱歐盟非常關注亞太局勢發展，亦希望全世界可以從俄烏戰爭中吸取教訓。蔡英文表示，支持台灣和歐盟簽署雙邊投資協定。