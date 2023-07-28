美眾院通過法案 助台參與國際組織

台灣外交部表示，這是美國國會以具體行動反制中國大陸故意扭曲上述聯合國大會決議，極具意義，指數十年來北京透過該聯合國大會決議打壓台灣在各種國際平台的參與，阻止台方作出貢獻。台灣民進黨立委王定宇表示，上述法案有助台灣有實質意義參與國際組織。國民黨立委陳以信認為，此舉象徵意義大於實質意義，但肯定與感謝美國國會的善意。

聯合國決議寫明中國代表權

聯合國大會1971年10月25日通過第2758號決議，它寫明「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一」，決定「恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表」，「並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。